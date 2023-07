All. Lumezzane: "Pioli mi ha fatto capire che dal mercato arriverà ancora qualcosa di importante"

vedi letture

Arnaldo Franzini, allenatore del Lumezzane, è stato intervistato da TeleLombardia all’uscita da Milanello dopo l’amichevole odierna sul ribassato vinta 7-0 dal Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Con Pioli vi siete confrontati anche sul modulo? Ti ha detto qualcosa? “Mi ha detto che stanno cercando di cambiare, da quello che si legge il 4-3-3 sarà il modulo da cui il Milan partirà, sta comprando giocatori adatti a questo tipo di gioco. A parte un discorso tattico è stato un discorso sugli acquisti nuovi, su come ha trovato e sta trovando i giocatori. E probabilmente arriverà anche qualcos’altro di importante, credo. Mi sembra di aver capito che qualcosa di importante arriverà, non so chi, ma mi sembra di aver capito che non è finita qui. Penso in avanti, secondo me qualcosa faranno”.