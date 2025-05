Occhio a Malick Thiaw: oggi potrebbe essere titolare al posto di Gabbia

vedi letture

Dalla partita vinta contro l'Udinese in Friuli per 4-0 qualche settimana fa, Sergio Conceiçao non ha più cambiato la sua difesa. In quell'occasione, per la prima volta, si vide il 3-4-3 (o 3-4-2-1) che è diventato il marchio di fabbrica rossonero in questo finale di stagione e gli uomini protagonisti della linea difensiva erano Tomori-Gabbia-Pavlovic. Con questo assetto - e contemporaneamente con delle prestazioni superlative di capitan Mike Maignan - i rossoneri hanno subito solamente due gol in cinque gare e perso una sola partita.

In occasione di questa sera contro il Bologna, nella prima delle due sfide consecutive contro i rossoblù, quella valida per la terzultima giornata di campionato, l'allenatore portoghese pensa a cambiare qualcosina: un po' di riposo per Matteo Gabbia, che è stato a lungo titolare in questa stagione e soprattutto nell'ultimo periodo, e di nuovo spazio per Malick Thiaw che dopo tantissime partite dal primo minuto, con la difesa a tre era stato tagliato fuori. Un'occasione per mettere in difficoltà Conceiçao anche in vista della finale di Coppa.