Milan, Joao Fèlix torna titolare: non accadeva dal 30 marzo

Ultimo test per Conceiçao primo della finale di Coppa Italia di mercoledì: questa sera a San Siro arriva proprio il Bologna di Italiano. Una partita in cui le due squadre si studieranno e cercheranno di dare meno riferimenti possibili agli avversari in vista della partita, sicuramente più importante, della prossima settimana.

Joao Fèlix nuovamente dal primo minuto

Al posto dello squalificato Leao, stasera torna dal 1’ Joao Félix: non partiva titolare dalla trasferta di Napoli del 30 marzo (Napoli-Milan 2-1). Per il portoghese è un’occasione importante per mettersi in mostra e farsi trovare pronto anche in vista della finale di Coppa Italia. Il suo futuro sarà deciso a fine stagione, ma l’addio appare scontato: saluterà senza essere mai riuscito a convincere davvero.