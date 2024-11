Allarme infortuni in Europa: sono già 39 gli infortuni al crociato nei top 5 campionati

Sarà colpa dei tanti impegni, di un calendario che è diventato così fitto che non c'è spazio neanche per un rinvio. I ritmi folli fanno scattare l'allarme-infortuni nel mondo del calcio. Anzi, per meglio dire, fanno scattare l'allarme-crociati, l'infortunio più gettonato - e più grave - in questa prima parte di stagione. In Italia e in Europa.

Le lesioni del crociato sono la nuova tassa da pagare nell’Eurozona: lo juventino Cabal è già il decimo calciatore di questa Serie A con il legamento portante del ginocchio lacerato dopo Florenzi, Zapata, Sazonov, Ilkhan, Cambiaghi, Scamacca, Circati, Kowalski e il compagno di squadra Bremer.

Altri sei stop simili si sono verificati in Premier. La Liga ne ha contati fin qui 8, due dei quali tesserati per il Real Madrid, Militao e Carvajal. Poi ci sono i 5 della Bundesliga e i 10 della Ligue1, il torneo più sfortunato assieme al nostro. Il totale fa 39 dall’estate a oggi, con ancora due terzi abbondanti di stagione da disputare. A riportarlo è il Corriere dello Sport.