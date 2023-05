Allegri a Dazn: "Delle squadre sono entrate in Champions perchè a noi ci hanno tolto 10 punti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn nel postpartita di Juventus-Milan, gara vinta dai rossoneri per 1-0 grazie al gol di Giroud. Le parole del tecnico bianconero.

Sull'orgoglio della Juventus: "Dopo la partita ho ringraziato i ragazzi che hanno fatto una stagione importante e straordinaria che va chiusa con onore a Udine. Una stagione così non la auguro a nessuno: metti punti, togli i punti, dentro e fuori dal campo... Stasera non c'è da parlare di niente. E' stata una stagione anomala, poi se si guarda la classifica e si dice che la Juventus ha fatto una stagione sbagliata lo dobbiamo accettare ma non lo accettiamo perché la Juventus ha fatto 69 punti in campo"

Sui tre giocatori offensivi: "Le energie le abbiamo finite a Siviglia, la stagione è finita lì. Stasera abbiamo fatto anche bene e poi abbiamo sbagliato sulla marcatura e Giroud ha fatto un gol straordinario. Ma non ha senso parlare della partita di questa sera perché la stagione è stata anomala. Un altr gruppo di ragazzi avrebbe fatto 50 e non 69 punti. Detto questo in campo abbiamo fatto 69 punti e al momento saremmo in Champions"

Cosa ha bisogno la Juve per ripartire: "Ora ho bisogno di riposare: prima stacchiamo e meglio è. Bisogna andare a Udine per onorare la partita. Con calma faremo delle scelte e proveremo a ripartire. Comunque non è tutto da buttare: l'errore che possiamo fare è non tenere il buono alla base pe costruire il futuro della Juventus. Speriamo che quest'anno prima del 20 agosto ci dicano se ci saranno altri punti di penalizzazione e non ci impallinano per tutta la stagione"

Perchè rimane alla Juventus? "Perchè abbiamo fatto un buon lavoro. Quest'anno abbiamo fatto giocare 5 giovani. Se sapevo che era difficile vincere quando sono tornato, non sono così stupido. Io ho sempre detto che la Juventus è sempre costruita per vincere secondo quello che dite voi ma non è sempre così: ci sono squadre che per 6 anni non sono entrate nelle prime quattro. La stagione della Juventus è fallimentare però siamo al terzo posto,, abbiamo giocato due semifinali. Dobbiamo essere forti: il calcio dà e toglie. Quest'anno ci ha tolto molto. Delle squadre sono entrate in Champions perchè a noi ci hanno tolto 10 punti"

Sulle ambizioni: "Non confodiamo l'essere pronti a vincere con l'ambizione che, per la Juve è sempre quella di vincere. Abbiamo avuto un ciclo di 9 anni dove abbiamo vinto tanto e adesso son tre anni che non vinciamo. Da parte mia ho ringraziato in ragazzi"