Allegri a MTV: "I ragazzi hanno fatto una bella partita. Il prossimo step è arrivare a 70 punti"

Nel post partita di Milan-Inter, derby vinto dalla formazione rossonera grazie alla rete di Pervis Estupinan, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la vittoria dei suoi ragazzi.

Vinta la prima delle 5 partite che servono per la Champions

"Bene perché comunque ci eravamo dimenticati che nelle ultime 2 in casa avevamo fatto solo 1 punto. I ragazzi hanno fatto una bella partita".

Il pubblico ha trascinato la squadra nei momenti giusti

"Come dall'inizio della stagione che il pubblico ci dà una mano, perché tutti insieme dobbiamo arrivare all'obiettivo".

Cosa c'è dietro la scelta di Estupinan questa sera

"Il fatto che è un ottimo giocatore, grande professionista. E questo è un premio per lui che se lo è ampiamente meritato".

Si ricorda chi è il giovane allenatore che ha vinto il derby d'andata e ritorno 15 anni?

"Purtroppo ero io ed avevo anche dei capelli (ride, ndr)".

Cosa vede dai 60 punti in avanti?

"Era importante arrivare a marzo. I ragazzi sono stati bravi a farlo nelle migliori condizioni. Adesso il prossimo step è arrivare a 70 punti".