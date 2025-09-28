Allegri a MTV: "Oggi per noi era un test importante. Stiamo diventando squadra"
Dopo il successo contro il Napoli, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste parole a Milan TV:
Sulla vittoria: "Abbiamo trovato un Napoli forte. E' stata una bella partita. Dopo il rosso la squadra ha capito come dovevamo difenderci e cosa dovevamo fare per arginare il Napoli".
Sulla partita: "Oggi per noi era un test importante. Anche giocando in 10 a livello di sofferenza. Nel primo tempo potevamo gestire meglio la partita, ogni tanto abbiamo forzato troppo la giocata. Dobbiamo capire i momenti, dovevamo gestirla di più la palla, capire quando accelerare e quando gestirla. La cosa che mi è piaciuta di più è che stiamo diventando squadra".
Sull'anima della squadra: "La gestione delle difficoltà è importante, anche su questo stiamo crescendo. Giusto festeggiare la vittoria nel primo big-match, ma da domani pensiamo subito alla Juventus".
