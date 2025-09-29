Allegri racconta quando è nata l'idea di giocare con il 3-5-2

di Francesco Finulli

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN al termine di Milan-Napoli, big match vinto dai rossoneri per 2-1 nonostante l’uomo in meno. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Dove nasce l’idea di giocare in questo modo?

“Sinceramente dalla prima partita in estate con l’Arsenal: giocavamo con i due trequarti, il doppio mediano e Leao di punta. Poi dipende dalle caratteristiche dei due trequartisti: se è più difensivo diventa una mezzala, se è più offensivo diventa un trequartista. Abbiamo sempre lavorato così, ogni tanto cambiamo in allenamento per vedere se ci sono soluzioni diverse che durante l’anno potranno servire”.