Allegri alza l'autostima: "Una squadra che fa 24 partite senza perdere è una squadra che ha valori tecnici e morali"

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Alla vigilia di Hellas Verona-Milan Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida del Bentegodi. Di seguito alcuni estratti del suo intervento.

Le hanno fatto piacere le parole di Gabbia a nome dello spogliatoio?

"A parte che mi hanno fatto molto piacere. Io credo che siamo arrivati a questo punto tutti insieme, a partire dai giocatori: io al massimo li faccio perdere ogni tanto... La società è stata sempre vicina, ieri c'era anche Furlani che ha pranzato con noi. A settembre nessuno parla di obiettivi, a marzo l'obiettivo è là e vorresti raggiungerlo in un colpo solo: bisogna fare un passettino alla volta e rimanere ordinati e tranquilli. Una squadra che fa 24 partite senza perdere è una squadra che ha valori tecnici e morali. Il vantaggio è che abbiamo recuperato tutti e per questo finale l'obiettivo totale deve essere superiore a quelli personali"