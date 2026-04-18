Niente distrazioni. Allegri: "Gli step sono due: prima arrivare in Champions e poi programmare il futuro"

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Alla vigilia di Hellas Verona-Milan Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida del Bentegodi. Di seguito alcuni estratti del suo intervento.

La sua permanenza sarà vincolata a quella dei grandi campioni della rosa?

"Non lo so. So solamente una cosa: in questo momento tutte le energie vanno concentrate sull'obiettivo finale. Società, giocatori, allenatori, staff. Tutti lavoriamo per il club. Sopra a tutto ci sta sempre il club, il Milan. All'interno della storia sono passati dirigenti, presidenti, giocatori ma l'unica cosa che rimane è il club. Tutti dobbiamo lavorare per il club. Io sono sempre stato legato ai ragazzi: per me i miei giocatori sono i migliori di tutti. Vanno sostenuti e loro devono sostenere me, come hanno fatto. Credo che la società ha lavorato molto bene quest'estate, abbiamo una rosa di ottimi giocatori e con qualcuno straordinario: è una buona base, per rinforzare questa base dobbiamo arrivare in Champions. Gli step sono due: prima arrivare in Champions e poi programmare il futuro".