Tanti auguri a Santiago Gimenez che oggi compie 25 anni

Tanti auguri a Santiago Gimenez che oggi compie 25 anniMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:24News
di Enrico Ferrazzi

Oggi, 18 aprile, è il compleanno di Santiago Gimenez che compie 25 anni. Il Milan ha voluto dedicare un post di auguri su Instagram all'attaccante messicano: "E' il compleanno del Bebote.

Tanti auguri Santi". Arrivato a gennaio 2025 in rossonero a titolo definitivo dal Feyenoord, il numero 7 milanista, rientrato da poco da un lungo infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per alcuni mesi, ha collezionato finora in stagone 13 presenze e segnato un gol. 