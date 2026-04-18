Ravezzani: "Inter miglior dirigenza in A: anni luce davanti ai pasticcioni di Milan e Juve"
Dopo che nelle scorse settimane l'Inter ha faticato un po' dando la sensazione di poter lasciare spazio alle aversarie per rientrare, i nerazzurri dopo la sosta hanno ritrovato un ritmo costante e hanno anche approfittato dei risultati a singhiozzo di Milan e Napoli, avviandosi verso la conquista del titolo. A parlare della differenza che c'è tra il club interista e gli altri ci ha pensato Fabio Ravezzani, il direttori di TeleLombardia, che ha affidato al suo profilo X il pensiero in merito.
Il commento di Fabio Ravezzani sulla differenza tra la società Inter e le società di Milan e Juve: "L’Inter sta per vincere lo scudetto per una ragione molto semplice. È da anni la squadra con la miglior dirigenza sportiva della serie A. Anni luce davanti ai pasticcioni di Milan e Juve e con una potenza di fuoco nettamente superiore al Napoli. Il resto sono baruffe tra tifosi".
L’Inter sta per vincere lo scudetto per una ragione molto semplice. È da anni la squadra con la miglior dirigenza sportiva della serie A. Anni luce davanti ai pasticcioni di Milan e Juve e con una potenza di fuoco nettamente superiore al Napoli. Il resto sono baruffe tra tifosi.— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 18, 2026
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