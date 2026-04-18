Cuomo: "Dieci nomi e poi incertezza, lotte interne, tifosi spazientiti. La colpa non sarà forse di chi c’è sempre stato e non è mai stato neanche in discussione?"

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews sulla società del Milan: "Per comprendere quanto nel calcio contino, alla fine, solo i risultati, l’esempio Milan è lampante: dinamiche, problemi, assurdità che esistono da luglio emergono ad aprile. Pensate quindi quanta fatica in più abbia fatto Allegri, e quanta pazienza abbia avuto, a tenere in vita un sogno scudetto fino a Pasqua: un’impresa. Intanto, in mezzo alle schermaglie sui quotidiani tra le parti, Scaroni, presidente, chiede di non essere interpellato sul tema dell’allenatore e “scappa” mentre i colleghi Marotta e Carnevali, del Sassuolo, parlano di campo e politica con il ministro Abodi.

Qualche ora dopo ci pensa Gabbia, su queste colonne, a farsi da portavoce per lanciare un messaggio pro Allegri. Ma Gabbia lo conosce il destinatario di quel messaggio? Glielo diciamo noi: la sua società. Non i tifosi, nemmeno i giornalisti. La domanda mi sorge spontanea, è aritmetica: sono passati Leonardo, Boban, Maldini e Massara, Pioli, Ibrahimovic, Fonseca, Conceiçao e probabilmente saranno passati anche Tare e Allegri. Dieci nomi, per un punto che è sempre quello: incertezza, lotte interne, tifosi spazientiti. La colpa, quindi, non sarà forse di chi c’è sempre stato e non è mai stato neanche in discussione?".