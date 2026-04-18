Roma, Gasperini ha detto di essersi incredibilmente sorpreso per le parole di Ranieri

Roma, Gasperini ha detto di essersi incredibilmente sorpreso per le parole di Ranieri
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Oggi alle 15:36News
di Antonello Gioia
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(ANSA) - ROMA, 17 APR - "L'intervista di Ranieri per me è stata una sorpresa incredibile. Non c'è stato mai un tono diverso tra me e lui sia nelle conferenze con altra gente o nei rapporti diretti. In tanti mesi non avevo mai avuto questa sensazione di questi toni". Lo ha detto Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara con l'Atalanta. "E' evidente, mio malgrado, come io abbia subito tutto questo impatto mediatico.

Per me e per la squadra, l'alibi però è zero. Noi abbiamo nella testa di giocare una gara", ha aggiunto. "Da quel momento in poi mi sono preoccupato solo di non rispondere e secondo di non creare alcun tipo di danno o diffcoltà alla squadra perché noi abbiamo ancora chance di Champions, quella è l'unica cosa importante", ha concluso. (ANSA).