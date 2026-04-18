Como, Fabregas: "Grosso ha fatto un capolavoro il suo blocco basso. In contropiede ci hanno massacrato"

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(ANSA) - REGGIO EMILIA, 17 APR - Non ha cercato scuse Fabregas nel commentare la sconfitta del suo Como. "Grandissima prestazione del Sassuolo, non ho dubbi, poteva finire 5 a 1 e nessuno avrebbe potuto obiettare. Voglio chiedere scusa alla nostra gente perché questa non è la squadra che ho in testa. Poi complimenti a Grosso per come ha preparato la gara, un capolavoro il suo blocco basso. Oggi in contropiede ci hanno massacrato, colpa nostra ma anche meriti loro.

Mi prendo io la colpa, una brutta prova nostra e dobbiamo andare avanti, non c'è tempo per lamentarci" Contento Fabio Grosso che continua a raccogliere soddisfazioni con il Sassuolo. "Sono emozionato: una prestazione incredibile, figlia di una gara di altissimo livello. Abbiamo giocato con attenzione, qualità, determinazione: abbiamo difeso con coraggio e siamo ripartiti con altrettanto coraggio, costruendo più opportunità .Siamo stati bravi a non andar troppo dietro al loro palleggio, facendo il nostro gioco. Una prestazione del genere è un segnale importante. Il gol preso sul finire del primo tempo poteva demoralizzarci, invece non abbiamo abbassato il livello".