L'anno prossimo scudetto? Allegri: "Intanto arriviamo in Champions, poi vedremo"

L'anno prossimo scudetto? Allegri: "Intanto arriviamo in Champions, poi vedremo"MilanNews.it
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Oggi alle 14:12News
di Lorenzo De Angelis

Alla vigilia di Hellas Verona-Milan Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida del Bentegodi. Di seguito alcuni estratti del suo intervento. 

Quindi l'anno prossimo dirà che puntiamo allo Scudetto?

"Intano arriviamo in Champions, poi vedremo l'ambizione dell'anno prossimo. Quando lavori nel Milan devi sempre avere l'ambizione del massimo. Poi c'è la realtà: hai cambiato metà squadra, giocatori che si devono inserire, giocatori che sembra che abbiano fatto meno bene... Ma l'ambizione rimane sempre andare in Champions e migliorare quanto fatto quest'anno"