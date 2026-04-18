Quali giorni servono per ridurre il gap? Allegri: "Al mercato ci pensa la società, io do le indicazioni suoi giocatori"
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Alla vigilia di Hellas Verona-Milan Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida del Bentegodi. Di seguito alcuni estratti del suo intervento.
Alcuni parametri zero, Goretzka o Lewandowski, sono quei colpi che servono per ridurre il gap?
"Il mercato ci pensa la società Io do indicazioni su caratteristiche sui giocatori: poi la società con Tare, Furlani, Moncada e Ibra che dà consigli tecnici sui gicoatori, pensano al mercato. In questo momento parlarne non serve a niente, perchè bisogna pensare all'obiettivo. Abbiamo un'ottima rosa e sono molto contento: a fine stagione si faranno le valutazioni. Bisogna pensare al Verona"
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