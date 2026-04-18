Chivu si lascia andare ad una battuta, scherzando sull'obiettivo Champions League dichiarato nelle scorse settimane come frecciatina ai rivali

Chivu si lascia andare ad una battuta, scherzando sull'obiettivo Champions League dichiarato nelle scorse settimane come frecciatina ai rivali
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Oggi alle 14:36News
di Antonello Gioia
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(ANSA) - MILANO, 17 APR - "Nelle ultime due partite quando hanno capito l'importanza del momento, San Siro è diventato una bolgia": lo dice il tecnico dell'Inter Cristian Chivu dopo la vittoria sul Cagliari che proietta i nerazzurri a +12 sul Napoli. A Sky Sport il tecnico si lascia andare ad una battuta, scherzando sull'obiettivo Champions League dichiarato nelle scorse settimane come frecciatina ai rivali: "Obiettivo Champions raggiunto? Mica tanto. Siamo contenti. Eravamo consapevoli dell'importanza della partita.

Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà nel giro palla, cosa che ha permesso a loro di occupare bene il campo. Nella ripresa abbiamo alzato l'intensità del palleggio e delle corse. L'abbiamo sbloccata e questa squadra quando ci riesce si rilassa e riesce a divertirsi". (ANSA).