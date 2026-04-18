Chivu si lascia andare ad una battuta, scherzando sull'obiettivo Champions League dichiarato nelle scorse settimane come frecciatina ai rivali

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 17 APR - "Nelle ultime due partite quando hanno capito l'importanza del momento, San Siro è diventato una bolgia": lo dice il tecnico dell'Inter Cristian Chivu dopo la vittoria sul Cagliari che proietta i nerazzurri a +12 sul Napoli. A Sky Sport il tecnico si lascia andare ad una battuta, scherzando sull'obiettivo Champions League dichiarato nelle scorse settimane come frecciatina ai rivali: "Obiettivo Champions raggiunto? Mica tanto. Siamo contenti. Eravamo consapevoli dell'importanza della partita.

Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà nel giro palla, cosa che ha permesso a loro di occupare bene il campo. Nella ripresa abbiamo alzato l'intensità del palleggio e delle corse. L'abbiamo sbloccata e questa squadra quando ci riesce si rilassa e riesce a divertirsi". (ANSA).