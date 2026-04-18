Gozzini: "Fosse per la società, Allegri resterebbe alla guida per lunghissimo tempo. Nessuna preoccupazione filtra da Casa Milan"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro del Milan: "La presenza della dirigenza per l’allenamento e poi il pasto consumato insieme a Milanello vogliono essere altre dimostrazioni della vicinanza della società a Max e alla squadra. Una manifestazione fisica del supporto al gruppo a due giorni da una partita che non ammette risultati diversi dalla vittoria, sia per mantenere il vantaggio Champions che per dare prova immediata di reazione dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese. Mercato e programmazione saranno al centro di altri momenti comuni: Allegri chiede che il club doti la rosa di almeno un altro grande interprete per reparto, necessità logiche dato che la squadra del prossimo anno non riposerà tra una partita di campionato e l’altra ma sarà impegnata in gare internazionali. Il club ha tutta l’intenzione di accontentarlo, coinvolgendolo anche nelle scelte e nella catena decisionale.

C’è già condivisione di pensiero sul fatto che al Milan del futuro serva un grande centravanti, un difensore e un almeno un centrocampista: sarà poi sui profili dei rinforzi che andrà trovata la vera convergenza. Ci saranno altri appuntamenti e altre occasioni per parlarne: fosse per la società, Allegri resterebbe alla guida per lungo, lunghissimo tempo. Unito alle doti di gestione di Max, si può tornare a parlare di allenatore-manager. Nessuna preoccupazione filtra da Casa Milan. Mentre sempre da Milanello arriveranno aggiornamenti sul pensiero di Allegri, che oggi a mezzogiorno presenterà la prossima partita".