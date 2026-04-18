Perché non si è mai esposto sul suo futuro? Allegro: "Il primo step è la Champions, poi programmeremo quello che sarà"

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Alla vigilia di Hellas Verona-Milan Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida del Bentegodi. Di seguito alcuni estratti del suo intervento.

Perché lei non dice io voglio restare? Perché il club non dice che lei sarà l'allenatore del Milan l'anno prossimo?

"L'ho detto anche prima. La mia storia dice che sono stato 15 anni tra Milano e Torino, facendo parte di due grandissime società dove sto lavorando con grandissimi dirigenti. Il primo step è l'obiettivo della Champions e poi programmare il futuro, cosa già partita l'anno scorso quando è cambiata metà della rosa. Poi, tutti sognavamo di competere con l'Inter, senza però perdere di vista il nostro obiettivo: bisogna pensare a quello. Io sono legato al Milan e di solito quando siamo partiti a inizio stagione, bisognava pensare già alla prossima: una volta che è stata costruita la squadra di quest'anno, già è partita la costruzione dell'anno dopo. Però bisogna arrivare in Champions. Non bisogna guardare tre mesi avanti, ma due anni"