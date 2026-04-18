Cosa ha da migliorare il Milan? Allegri: "Una società deve essere competitiva e sostenibile, ma tutto ruota intorno al risultato"

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Alla vigilia di Hellas Verona-Milan Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida del Bentegodi. Di seguito alcuni estratti del suo intervento.

Che passi deve fare il Milan per crescere?

"Una società di calcio deve essere competitiva e sostenibile ma tutto ruota intorno al risultato. È semplice. Se fai risultato, la società diventa più forte. Il brand Milan è uno dei più importanti al mondo ma dipende dal risultato. Noi abbiamo una responsabilità di posizionare il Milan in Europa, perché se non è posizionato lì è difficile che la società si sviluppi in un altro modo. Tutto gira intorno al risultato: quando si perde si sta per una settimana con il giramento di scatole, pensa per la società quando non arrivi all'obiettivo..."

Cosa deve fare la squadra e la società per migliorare?

"La forza di una società e di conseguenza della squadra è nel riconoscere e lavorare sui propri limiti. Se uno riconosce questo può ottenere dei risultati migliori. Ci sono dei dati da 20 anni in Champions dove le prime quattro semifinaliste sono la prima, seconda, terza e quarta del fatturato. Se non ci arrivi con le forze economiche, serve che tu hai una strategia sapendo che hai dei limiti che diventano dei punti di forza. Come è stato per 24 partite per la squadra: abbiamo lavorato molto sui nostri limiti che erano diventati i nostri punti di forza. Il margine di errore, rispetto a uno che può spendere 300 e tu puoi spendere 50, è minore. Non bisogna farsi travolgere dagli eventi, non bisogna pensare che in due anni possiamo vincere la Champions: l'ambizione è quella ma la realtà è un'altra"