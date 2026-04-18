San Siro ha fischiato Leao, Allegri: "Forse gli sono un po' serviti. Avrà una bella reazione"
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Alla vigilia di Hellas Verona-Milan Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida del Bentegodi. Di seguito alcuni estratti del suo intervento.
Sui fischi a Leao...
"Sicuramente a Leao sono serviti un po' i fischi, ha capito che nella vita le cose non vanno sempre per il meglio. Avrà una bella reazione: ha fatto una buona settimana di allenamento come tutti. Sono convinto che gli attaccanti torneranno a segnare. La squadra dovrà tornare ad affrontare le partite con ordine. Con l'Udinese non siamo stati un minuto schierati in fase difensiva: eravamo troppo disordinati"
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