Allegri: "Contenti che la proprietà sia presente, però dobbiamo pesare solamente al campo"

Alla vigilia di Milan-Inter, derby valido per la 28esima giornata di Serie A Enilive, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare questa importante stracittadina, che potrebbe avere un peso specifico importante sull'economica di questo campionato.

Saelemaekers l'ha esaltato, mentre Rabiot l'ha definita più sereno rispetto a Torino. Cosa dice?

"Mah (ride, ndr). Per quanto riguarda Rabiot non vorrei che lo avesse detto perché sto invecchiando. Ci sta, fortunatamente, però sono contento di quello che stanno facendo ma non bisogna assolutamente accontentarsi per i risultati che abbiamo fatto, che rimangono ma non abbiamo ottenuto ancora niente".

Avete qualcosa in programma con Cardinale?

"Siamo molto contenti che di nuovo la proprietà sia presente, che venga allo stadio, però dobbiamo pensare solamente al campo e alle strategie future".