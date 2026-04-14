Allegri contento della risposta della squadra, annullato l'allenamento del pomeriggio

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Periodo decisamente delicato in casa Milan, con i rossoneri che hanno subito troppe battute d'arresto a distanza ravvicinata. Il sogno scudetto è andato, mentre la qualificazione alla prossima Champions è ancora lì, decisamente raggiungibile: i rossoneri hanno il destino nelle loro mani.

La squadra, che si è ritrovata a Milanello questa mattina, ha cominciato a preparare la sfida di domenica pomeriggio contro il Verona. A differenza di quanto previsto inizialmente, riporta Sky Sport, non ci sarà una doppia seduta. Questo perché mister Massimiliano Allegri ha ricevuto risposte positive e confortanti durante il lavoro del mattino e ha deciso quindi di annullare la seduta pomeridiana.

I calciatori hanno ricevuto così una giornata libera, con il ritrovo a Milanello fissato per la giornata di giovedì; nella giornata di domani sono comunque attesi diversi giocatori che si alleneranno ugualmente.