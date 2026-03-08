Allegri: "Dobbiamo pensare a noi stessi. Scudetto? Bisogna guardare la realtà delle cose..."

Alla vigilia di Milan-Inter, derby valido per la 28esima giornata di Serie A Enilive, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare questa importante stracittadina, che potrebbe avere un peso specifico importante sull'economica di questo campionato.

Ipotizzando di aver già ottenuto la qualificazione alla Champions, ai suoi ragazzi cosa diretta per un derby a -10?

"Non si può ipotizzare. Bisogna guardare la realtà delle cose. In questo momento siamo a -10 e non abbiamo ancora raggiunto la Champions".

Se la vostra corsa fosse solo contro l'Inter, e fosse una corsa di cavalli, come la paragonerebbe al campionato?

"Hai un cavallo con 10 lunghezze di vantaggio a 200 metri dal palio è difficile prenderlo".

Sentite la responsabilità di tenere aperta tutta la Serie A?

"Noi dobbiamo pensare a noi stessi più che pensare al campionato di Serie A. Pensiamo a noi stessi e al nostro obiettivo. Mancano ancora tanti punti, dobbiamo pensare, come normale che sia, partita dopo partita".

Ha la sensazione di aver ricreato un ambiente molto sereno a Milanello e che il merito sia il suo?

"Non è assolutamente merito mio ma di tutti quelli che lavorano dentro Milanello, di persone che mettono amore e passione in quello che fanno, e di un gruppo di ragazzi e giocatori che vengono messi nelle condizioni da parte di tutti di esprimersi al meglio".