Allegri dopo il Como: "Si può capovolgere la classifica"

vedi letture

Soltanto 1-1 per il Milan a San Siro contro il Como. Un pareggio amaro, con l'Inter che ora ha 7 lunghezze di vantaggio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport torna su quelle che sono state le dichiarazioni di Massimiliano Allegri: "Si può capovolgere la classifica".

E ancora, il quotidiano riprende le dichiarazioni del tecnico livornese: "Non era semplice battere il Como. Siamo sereni e dentro l’obiettivo. Saelemaekers? Fabregas l’ha tirato". In riferimento all'episodio che ha visto coinvolti l'esterno belga e il tecnico spagnolo.