Allegri è un nome anche per l'Inter se va via Inzaghi. E il Napoli può andare su Pioli

vedi letture

Il Napoli si muove con decisione in vista del possibile addio di Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato e, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha già avviato i contatti con Massimiliano Allegri, il primo nome sulla lista per la panchina azzurra. Tra i due c’è stima reciproca e un dialogo già aperto, con il presidente azzurro deciso ad accelerare i tempi per evitare l’inserimento di altri club.

Sul tecnico livornese, infatti, non c’è solo il Milan, ma anche l’ombra dell’Inter: qualora Simone Inzaghi dovesse essere tentato dall’Arabia, Beppe Marotta potrebbe tornare a corteggiare l’amico Allegri. Max, per ora, prende tempo. Vuole capire quale sarà la rosa che De Laurentiis metterà a disposizione e valuta attentamente le prospettive, pur stimando molto il direttore sportivo Giovanni Manna, con cui ha condiviso anni alla Juventus.

Il precedente del 2021 brucia ancora: anche allora Allegri fu contattato dal Napoli, ma declinò l’offerta, suggerendo invece il nome di Luciano Spalletti, rivelatosi poi vincente. Oggi la storia potrebbe ripetersi con un altro protagonista: Stefano Pioli. L’ex tecnico del Milan rappresenta il piano B qualora Allegri dovesse dire ancora una volta no.

In casa Napoli, però, c’è ottimismo: la convinzione è che Allegri possa accettare, attratto dal progetto Champions e dal desiderio di rilancio immediato. De Laurentiis, intanto, lavora d’anticipo, pronto a garantire continuità e ambizione al progetto tecnico del club partenopeo.