Allegri elogia Fabregas alla vigilia della sfida del Sinigaglia: "Sta facendo un ottimo lavoro"

vedi letture

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Como-Milan.

La sfida con Fabregas:

"Non è Fabregas contro Allegri, è Como contro Milan. Fabregas sta facendo un ottimo lavoro, è un Como sbarazzino che pressa bene ed è forte tecnicamente. Sta facendo un grandissimo lavoro nonostante alleni da 2-3 anni".

Sulla larghezza del campo del Como:

"Non cambia assolutamente niente. Indipendentemente dalla larghezza del campo, più spazio c'è e più è facile giocare. Affronteremo una squadra che è difficile giocarci contro: è la prima per possesso palla, è la miglior difesa. Affrontiamo una squadra che non ha la responsabilità di dover vincere, gli dà dei vantaggi: può giocare tutte le partite con quella mentalità che gli ha impresso Fabregas".

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: giovedì 15 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it