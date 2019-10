Massimiliano Allegri, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato un po' del suo passato ed è tornato anche sui suoi ricordi in rossonero: "Al Milan Ibra era sempre incazzato perché gli altri non riuscivano a stare al passo con lui. E per due anni gli ho spiegato che gli altri non giocavano come lui e Ibra ha dovuto capire questa cosa."