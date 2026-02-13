Allegri: "Inter? C’è solo da fare più punti possibile, innanzitutto per l’obiettivo nostro che è quello della Champions"

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN prima di Pisa-Milan.

Volete arrivare al derby con 5 punti di distanza?

“Io credo che ci sia ben poco da fare. C’è solo da fare più punti possibile, innanzitutto per l’obiettivo nostro che è quello della Champions. E poi vedremo, in questo momento l’Inter viene da una serie di vittorie infinite. Su 24 partite credo abbia fatto 19 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. È una squadra che sta camminando velocemente. Noi non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo. Stasera è una partita difficile, complicata, il Pisa ha sempre combattuto. Hanno un allenatore nuovo e sarà uno stimolo per tutti. Bisognerà fare una partita una partita seria e di grande rispetto”.