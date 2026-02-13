PIS-MIL (1-2): Modric, la giocata del campione! GOL!

PIS-MIL (1-2): Modric, la giocata del campione! GOL!MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:28News
di Manuel Del Vecchio

GOL DEL MILAN! GOL! GOL DI LUKA MODRIC! Di fame, di voglia, di giustezza! Palla dentro per Ricci, sponda del numero 4, Luka entra in area e di esterno batte Nicolas con un tocco delizioso! GOL DEL MILAN, ROSSONERI IN VANTAGGIO!