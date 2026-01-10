Allegri: "La squadra non dev'essere Allegriana, dev'essere in grado di fare bene le due fasi"

Il Milan torna in campo già domani pomeriggio, domenica, alle ore 15. I rossoneri apriranno il loro girone di ritorno di Serie A Enilive all'Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina, che arriva da due risultati utili consecutivi. Per il Diavolo ci sarà l'occasione di riscatto dopo l'1-1 contro il Genoa di giovedì sera ma bisognerà stare attenti a quello che è un campo storicamente complicato. In conferenza stampa, alla vigilia della gara, è intervenuto Massimiliano Allegri: di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Cosa manca alla squadra per essere Allegriana?

"La squadra non deve essere Allegriana, deve essere in grado di fare bene le due fasi e dobbiamo migliorare. Potevamo fare meglio col Genoa negli ultimi 20 metri con più lucidità. Con questa fretta abbiamo sprecato tanti palloni dentro l'area. Lavoriamo con l'obiettivo chiaro di giocare la Champions l'anno prossimo".