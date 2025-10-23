Allegri: “Leao sta bene con tutti. Gimenez lo vedo più tranquillo”

Nel corso della conferenza stampa pre Milan-Pisa, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha riposto cosi alle domande sui due uomini che hanno cambiato la partita contro la Fiorentina, Leao segnando la doppietta e Gimenez procurandosi il rigore del vantaggio e giocando un buonissimo spezzone di gara. Queste le sue parole:

Qual è la posizione offensiva migliore per Leao? "Contro la Fiorentina ha segnato da posizione centrale, se lui gioca lì è più nel vivo del gioco e può risultare più pericoloso. Per me può fare sia la prima che la seconda punta, si accoppia bene con tutti gli altri attaccanti e giocatori offensivi che abbiamo"

Come ha visto Gimenez? "Santiago lo vedo più tranquillo, è arrivato in ritardo di condizione e sta crescendo. Ha avuto ottime occasioni e ha giocato bene sia con la Fiorentina che con la Juve. Sono sicuro che si sbloccherà, ha ottime qualità tecniche"