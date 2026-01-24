Allegri: "Oggi deciderò se far partire Saelemaekers: ieri stava molto meglio"

Vigilia di Roma-Milan, che domani si giocherà allo stadio Olimpico alle ore 20.45 e sarà valida per il 22° turno del campionato di Serie A Enilive: uno degli impegni più importanti della stagione rossonera, con il Diavolo e i giallorossi che con una vittoria indirizzerebbero in maniera significativa la loro annata. Nella sala stampa del centro sportivo di Milanello, il tecnico milanista Massimiliano Allegri ha parlato come di consueto in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Il punto sull'infermeria:

"Per quanto riguarda l'infermeria oggi faremo l'ultimo allenamento e valuteremo. Saelemaekers ieri stava molto meglio, oggi deciderò se farlo partire titolare o meno. Gimenez sarà sicuramente una bella risorsa per il finale di stagione. Leao sta convivendo ancora con questo piccolo problema, sarà però a disposizione. Siamo pronti per giocare questa partita lunga, bella e appassionante".