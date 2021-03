Allegri: "Ronaldinho faceva passare la palla dove nessuno ci riusciva. Su Ibra e Seedorf..."

Massimiliano Allegri, ex allenatore fra le altre di Milan e Juventus, ha parlato anche di alcuni suoi giocatori che ha allenato in rossonero. Allegri ha detto: “Non toccatemi Mandzukic. Ne ho avuti tanti di attaccanti forti e tecnici. Impazzisco per i giocatori tecnici come Ronaldinho, faceva passare la palla dove nessuno l’avrebbe fatta passare. Come lui anche Cassano. Poi anche Robinho e Seedorf. A volte Robinho teneva la palla anche 35 secondi di fila, poi il secondo anno un po’ meno e poi il terzo anno ancora meno. Seedorf una volta lo misi in panchina per 2 partite di fila e venne da me a chiedermi spiegazioni. Allora gli dissi di prepararsi perché anche la partita successiva sarebbe stato in panchina. Ibrahimovic invece, se avesse fatto il centravanti anche 10 anni fa, poteva fare molti più gol. Invece quel testone non voleva prendere le botte”.