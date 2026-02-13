Allegri scuote Fofana: "Sveglia, hai toccato una palla finora!". E manda a scaldare Ricci

Dopo la sfuriata con Loftus-Cheek Allegri è andato a riprendere anche Fofana, che in questi primi 25 minuti di Pisa-Milan ha perso spesso palla in gestione. Il tecnico toscano si è rivolto al francese in modo duro: "Sveglia, hai toccato una palla finora!". Alla reazione poco entusiasta dell'ex Monaco mister Allegri ha mandato a scaldare Ricci.

LE FORMAZIONI

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Tramoni, Stojilković; Moreo. A disp.: Guizzo, Luppichini; Calabresi, Coppola; Akisanmiro, Cuadrado, Højholt, Iling-Junior, Léris, Piccinini; Durosinmi, Lorran, Meister, Stengs. All.: Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Pulisic, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.