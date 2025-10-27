Allegri su Fofana: "Ha potenzialità straordinarie, può fare molto di più"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan.

Su Fofana:

"Fofana sta crescendo anche dal punto di vista difensivo. Secondo me ha potenzialità straordinarie, lui stesso deve essere più esigente perché per qualità fisiche e tecniche può fare molto di più".