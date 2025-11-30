Allegri sull'espulsione: "Ho fatto una sceneggiata goliardica, ho sbagliato. Togliere pressione altri arbitri? Mi avete già fatto tre domande sull'arbitro..."

Intervistato dalla Rai dopo la vittoria contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha commentato così la sua espulsione nel finale di partita: "Iniziate voi a togliere pressione agli arbitri. Parliamo della partita e invece mi avete già fatto tre domande sull'arbitro. Ho fatto una sceneggiata goliardica, ho sbagliato. Gli arbitri fischieranno giusto o sbagliato, ma sono sempre sotto esame. Se si parlasse solo della parte tecnica, forse sarebbe meglio".

Questo il tabellino dI Milan-Lazio, match valido per la tredicesima giornata di Serie A.

MILAN-LAZIO 1-0

Marcatori: 51’ Leao

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (65' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (82' Ricci), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (84' Tavars); Guendouzi, Vecino (62' Dele Bahiru), Basic (84' Noslin); Isaksen (70' Pedr4o), Dia (62' Castellanos), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane. All. Sarri

Arbitro: Collu sezione Cagliari.

Ammoniti: 26' Tomori, 57' Pellegrini, 64' Gabbia, 72' Romagnoli, 89' Ricci,103' Zaccagni

Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.