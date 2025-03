Allenatori senza panchina, Motta si aggiunge a una lunga lista: da Mancini a Zidane

Thiago Motta si aggiunge a una lunga lista di allenatori senza panchina. L'italo-brasiliano, esonerato dalla Juventus a causa degli ultimi risultati e a un rapporto ormai deteriorato, va ad infoltire la lista in cui c'è già Massimiliano Allegri, che ha allenato per ultima proprio i bianconeri come ultima squadra (maggio 2021-maggio 2024). C'è anche Roberto Mancini, tra i nomi sondati per il dopo Motta, l'ex ct azzurro campione d'Europa nel 2021 ha allenato l'Arabia Saudita (agosto 2023-ottobre 2024).

Spazio anche per Maurizio Sarri, Zinedine Zidane, Daniele De Rossi, Paolo Montero, Erik Ten Hag, Gareth Southgate, Xavi, Rafa Benitez, Alberto Gilardino, Luca Gotti e Andrea Pirlo.