Altafini: "Brahim o Calhanoglu? Cento volte Diaz. Hakan non puntava i difensori"

Intervistato in esclusiva da Libero, José Altafini ha espresso un giudizio molto positivo sul connazionale Messias, da poco trasferitosi nel "suo" Milan: "I brasiliani non hanno paura di nulla. Se giocano contro 10 o 100mila tifosi che fischiano non sentono la differenza, sono sicuri di loro. A volte sono esagerati in qualche tocco, ma dispongono di caratteristiche fantastiche. Il Milan dia fiducia a Messias, che può dire la sua".

Brahim Diaz può diventare un vero 10 da Milan o preferiva Calhanoglu?

"Preferisco cento volte Brahim. Per me il giocatore più importante in una squadra è quello che punta la difesa avversaria, sul quale farei sempre affidamento se fossi allenatore. Hakan non lo faceva, Diaz va sempre contro i difensori mandandoli in difficoltà. Un po’ come fanno Dybala e Cuadrado nella Juve".