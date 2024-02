Altafini: "Milan in un buon momento. Giroud, Pulisic o Leao possono decidere il match"

Il doppio ex di Milan e Napoli José Altafini ha rilasciato un'intervista a Sportweek dove ha parlato così della gara di domani sera: "Il Milan tutto sommato è in un buon momento. Il Napoli alterna prestazioni buone ad altre meno e non avrà Osimhen, impegnato in Coppa d'Africa. Vedo il Milan favorito. Chi può decidere la partita? I soliti Giroud, Pulisic o Leao da una parte, mentre Kvara dall'altra. Nel Napoli uno che mi piace è Raspadori".

I numeri di Milan-Napoli

Sono otto lunghe stagioni che il Milan non riesce a vincere in campionato contro il Napoli a San Siro. L'ultima vittoria risale addirittura al 12 dicembre 2014, quando i rossoneri di Filippo Inzaghi interruppero la volata scudetto dei partenopei di Rafa Benitez grazie alle reti di Menez e Bonaventura.

Da quel freddo sabato sera il Milan ha più volte vinto al Maradona rimanendo però a digiuno a San Siro, collezionando 3 pareggi e ben 5 sconfitte. Ancora più emblematici sono i catastrofici numeri dei gol segnati e subiti in questo frangente di tempo: nelle ultime 8 partite a San Siro contro il Napoli il Milan ha messo a segno solo 3 gol subendone addirittura 11.

C'è bisogno di invertire immediatamente questo trend contro i partenoepi, con l'auspicio che domenica possa essere la volta buona.