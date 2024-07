Altobelli: "Non vedo squadre più competitive e attrezzate dell'Inter"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport l'ex attaccante dell'Inter Alessandro Altobelli ha parlato a lungo della sue ex squadra e si è soffermato ad analizzare le possibilità dei nerazzurri di riconfermarsi come squadra campione d'Italia. In particolare ha commentato anche quelle che sono le principali rivali della squadra di Simone Inzaghi, non giudicandole all'altezza della situazione.

Queste le parole di Altobelli: "Lo Scudetto può e deve restare dov'è. Ovvero sulla maglia dell'Inter: a oggi non vedo squadre più competitive e attrezzate di quella nerazzurra per arrivare davanti a tutte le altre. Per due motivi: primo, sono rimasti tutti i campioni e questa è una bella sterzata rispetto al recente passato in cui uno o due big venivano ceduti per ragioni di bilancio. Secondo, la società si è mossa per tempo ingaggiando i giocatori voluti da Inzaghi: è così che si lavora per rinforzare una squadra".