Ambrogino d'Oro, anche Pioli tra i candidati. Sala: "Si sta dimostrando un grandissimo allenatore, c’è poco da dire"

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i candidati per l'Ambrogino d'Oro 2022 c'è anche Stefano Pioli. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, noto tifoso interista, ha parlato così del tecnico del Milan: "Il Milan lo scorso anno ha fatto una cosa straordinaria - riporta il Corriere di Milano -. Si sta dimostrando un grandissimo allenatore, c’è poco da dire. Credo di avere mandato i complimenti a Pioli un’ora dopo la vittoria dello scudetto e lui mi ha risposto con un messaggio delizioso che conservo ancora per il suo garbo, che me l’ha reso ancora più simpatico".