Ambrosini: "Allegri pensa sempre ad avere un'alternativa a partita in corso, Chivu invece va subito con i due attaccanti disponibili"
Oggi alle 21:36
di Manuel Del Vecchio

Cristian Chivu dovrà fare a meno di Marcus Thuram e Lautaro Martinez per il Derby di questa sera. L’allenatore nerazzurro, forse un po’ a sorpresa, schiera dal primo minuto entrambi gli attaccanti disponibili: Esposito e Bonny. Massimo Ambrosini, in diretta su DAZN, commenta così:

“Mi stupisce un po’ che giochino i due attaccanti dell’Inter. Allegri pensa sempre ad avere un’alternativa a partita in corso, Chivu invece va subito con i due attaccanti disponibili: così non ha nessun cambio in panchina”.