Ambrosini convinto: "Questa squadra è forte, ma ha qualità inespresse evidenti"

Nel pre partita di Milan-Como Massimo Ambrosini ha detto la sua sulla formazione rossonera che, nonostante il cambio di guida tecnica con l'arrivo in panchina di Sergio Conceiçao, non è comunque riuscita a trovare quella continuità che invece le sarebbe servita per raggiungere gli obiettivi che si era prefissata all'inizio della stagione:

"Pregi e difetti questa squadra non li ha mutati. Anzi, nella continuità sono risultati ancora più evidenti. È una squadra che secondo me è in grado di vincere con tutti, di perdere con tutti. E se una squadra dà queste sensazioni non è una grande squadra. Quindi il Milan in questo momento non ha dimostrato di non esserlo.

Io ogni volta che facciamo un pre partita sono convinto che questa squadra sia forte. Sia stata costruita con una logica, che abbia delle qualità inespresse evidenti. Ma è anche evidente che se non continuino a farlo...Tutti si stanno assumendo le responsabilità, tutti i vertici societari, l'allenatore, i giocatori. BIsogna tirarsene fuori. Non so se ci riusciranno da qui al termine della stagione, ma devono provarci perché sono forti".