Ambrosini: "Donnarumma voleva restare? È un'aggravante se non è rimasto"

Questo il pensiero espresso da Massimo Ambrosini sulla scelta di Donnarumma a Sky Sport: "Se il problema era di ambizione, la qualificazione avrebbe dovuto togliergli tutti i dubbi. Dal punto di vista economico non penso che due milioni in più o in meno possano costituire un problema nella scelta. Io probabilmente non avrei mai fatto quella scelta alla sua età. Voleva restare al Milan? È un’aggravante se voleva rimanere e alla fine non è rimasto. Se voglio restare non c’è nessuno che prende decisioni per me. Rimango, punto. Il Milan non è secondo a nessuno per storia e blasone. Ora può solo andare in club che hanno più disponibilità economica".