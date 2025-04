Ambrosini duro sul Milan: "Squadra senza sentimenti, ci sono responsabilità della società"

L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini, è intervenuto sul canale Youtube della collega Giulia Mizzoni per fare il punto sul momento e sulla stagione vissuta dalla squadra rossonera, alla luce anche del pareggio per 1-1 imposto all'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Questo un estratto delle sue parole:

“Penso che il Milan abbia una costante in questa stagione: ha avuto troppi approcci sbagliati alle partite. Poi è anche vero che hanno rimontato molte volte, come nei derby o facendo partite di livello come a Madrid, però questo dovrebbe far venire tanta rabbia nei calciatori e nella società, perché continuo a pensare che questa squadra sia forte, ma ha commesso errori imperdonabili".

Continua Ambrosini

“L'errore più grande? La superficialità perché una squadra che ha questo valore e spessore tecnico non può commettere certi errori di atteggiamento. Ieri sera invece, quando la squadra è quadrata e connessa, hanno dimostrato di poter tenere testa a una delle squadre migliori d'Europa. Al netto dei valori tecnici espressi in poche occasioni, il Milan si trova attualmente al nono posto in Serie A, lontano dai piazzamenti europei, e non è stato in grado di superare il primo turno di Champions League, eliminato ai playoff dal modesto Feyenoord".

Conclude così

“Secondo me gli approcci alle partite indicano che la squadra è mancata dal punto di vista del sentimento e dell'anima. Soltanto nelle ultime 6 partite il Milan è andato in svantaggio 5 volte. Se manchi con costanza vuol dire che hai un difetto enorme da questo punto di vista. Evidentemente in società non sono stati in grado di toccare i tasti giusti, anche i calciatori sono chiaramente responsabili e non esenti da colpe. Se hanno commesso certi errori in Parma-Milan all'inizio dell'anno e lo fanno ancora contro il Napoli, vuol dire che non hanno posto rimedio”.