Ambrosini e il ruolo da opinionista: "Non è stato facile all'inizio, la gente pensava dovessi dire solo cose pro Milan"

Intervistato da Alessandro Alciato, l'ex capitano rossonero ha parlato così del ruolo di opinionista per un ex calciatore: "Mi è sempre piaciuto parlare di calcio, ma all'inizio non ero molto credibile per il mio passato al Milan. Ho sempre detto quello che pensavo, e magari il tifoso si poteva sentire in qualche modo tradito. Non mi piace dire cose solo per convenienza, ho criticato ed elogiato quando era giusto farlo, e a me va bene così. Fare l'opinionista è difficile, bisogna saper parlare sempre con cognizione di causa, non è una cosa che può fare chiunque penso".