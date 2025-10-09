Ambrosini elogia Modric: "Per il carisma e le vibrazioni lo paragono a Paolo, il mio grande capitano"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore Massimo Ambrosini, oggi opinionista di DAZN, ha parlato del nuovo corso rossonero firmato Max Allegri, e della possibilità per questo Milan di lottare fino alla fine per lo scudetto.

Il Milan secondo lei è da scudetto?

"Con questo spirito e senza infortuni agli elementi chiave, può lottare fino alla fine. L ’Inter però ha ripreso a camminare forte e a macinare gioco come nelle corde della squadra. I nerazzurri sono forti e anche il Napoli è migliorato grazie al mercato".

Il fantastico Modric di questo inizio di stagione le ricorda il Pirlo del suo Milan?

"Per il carisma e le vibrazioni che trasmette quando è in campo, dico che il croato è più simile a Paolo Maldini. Andrea è stato unico nel panorama mondiale per come ha interpretato dal punto di vista tecnico il ruolo, ma per le sensazioni che Modric dà in campo, per come contagia e trascina i compagni con la sua presenza, lo paragono a Paolo, il mio grande capitano".