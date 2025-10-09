esclusiva mn Brambati: "Diamo tempo ad Allegri e riuscirà a valorizzare anche Leao, con Theo sarebbe stato Milan da scudetto

Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Le sue considerazioni mirano al grande equilibrio in Serie A, con il Milan a caccia di un traguardo che fino a qualche mese fa pareva utopia. Delle qualità altalentanti di Leao passando alla gestione di mister Massimiliano Allegri. Questa l'intervista integrale:

Sullo scudetto

"Credo che il Milan possa arrivare fino in fondo, anche se ad oggi è ancora un po' sotto a Inter e Napoli, ci sono due grandi ipotesi però. Nerazzurri e Napoli hanno le coppe, che è un impegno forte e faticoso, l'Inter poi ha Chivu che è ancora poco esperto secondo me. Il Milan quindi potrà forse viaggiare a fari spenti, avere meno pressione e poter pensare partita dopo partita, e Allegri questo sa come farlo..".

Allegri una garanzia

"Mi ha sorpreso un po', anche perchè non dimentichiamoci che il Milan arriva da una stagione brutta brutta. Questa squadra insieme ad Allegri è finora una sorpresa visti i tempi e i modi di stare in campo, non mi aspettavo un Milan così nelle prime 5-6 partite, Max è una garanzia ti porta sempre qualcosa in cascina".

Sul mercato

"Sono arrivati giocatori importanti, anche se forse scommesse. Secondo me Modric era un azzardo, ma non per le qualità, bensì per l'età. Il croato ci sta mettendo una voglia e una grinta incredibile, poi è un campione. L'unico rammarico è quello di Theo: avrei voluto vederlo con questa squadra e con uno come Allegri in panchina. Con lui sarebbe stato Milan da scudetto, fisso".

E' caso Leao?

"Non lo so, so solo che uno come Allegri può valorizzare chiunque, anche Leao. Lo stesso Rabiot prima di Allegri non era questo tipo di giocatore, ricordiamocelo. Se diamo tempo a Max, credo possa valorizzare bene anche uno come Leao".

San Siro ti mancherà?

"Parliamo della storia di Milano, ci andavo a vendere le bibite da ragazzino.. quanti ricordi. Dispiace tanto perchè è uno stadio che fa parte di me e sarà sempre così, anche se credo che per stare al passo coi tempi sia giusto andare su un impianto più moderno, pronto per essere protagonista in grandi eventi, anche non solo calcistici".